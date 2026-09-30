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Ex-atacante Nildinha relembra trajetória no futebol feminino

História da ex-jogadora tem relatos de resiliência na modalidade

Elas com a Bola|Do R7

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A ex-jogadora Nildinha é um nome marcante na história do futebol feminino brasileiro. Com uma carreira que se estendeu até os 46 anos de idade, ela foi uma das artilheiras mais notáveis do Campeonato Paulista e integrou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996.

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