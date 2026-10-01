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FPF define partidas de play-in do Campeonato Paulista Feminino

Confrontos decidem equipes que enfrentam Ferroviária e Palmeiras na semifinal do torneio

Elas com a Bola|Do R7

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O conselho técnico do Paulistão Feminino anunciou as datas e horários dos confrontos do play-in do campeonato.

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