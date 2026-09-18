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Celso Silva analisa desafio contra o São Paulo na semifinal

Flamengo perdeu no jogo de ida e tenta reverter o placar na casa do tricolor

Elas com a Bola|Do R7

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O Flamengo se prepara para um confronto decisivo contra o São Paulo no próximo final de semana.

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