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Santos pode ter centro de treinamento para o futebol feminino

O Peixe é mais um clube que se movimenta para ter um local destinado ao futebol feminino e às categorias de base

Elas com a Bola|Do R7

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O presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, apresentou um projeto que prevê transformar a área do CT das categorias de base e do futebol feminino em um legado para Santos e São Vicente.

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