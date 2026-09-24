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Confira a emoção da convocação da goleira Yanne, do Bahia

Arqueira foi chamada pelo técnico Arthur Elias para amistosos contra a Argentina

Elas com a Bola|Do R7

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Yanne Lopes, goleira do Bahia, foi convocada para a seleção brasileira de futebol feminino. A emoção tomou conta da atleta ao saber da notícia anunciada por Arthur Elias.

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