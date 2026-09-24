Confira a emoção da convocação da goleira Yanne, do Bahia

Yanne Lopes, goleira do Bahia, foi convocada para a seleção brasileira de futebol feminino. A emoção tomou conta da atleta ao saber da notícia anunciada por Arthur Elias.



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