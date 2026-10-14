Empresária que construiu império no futebol feminino é cotada para presidir a Fifa
Bilionária sul-coreana é proprietária de clubes como o OL Lyonnes e O London City Lionesses
Michele Kang, bilionária que construiu império no futebol feminino, está entre as candidatas sondadas para a presidência da Fifa.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Carol Gil está com a amarelinha após título brasileiro
Zagueira do São Paulo foi convocada após corte de Thais Ferreira
Palestrinas realizam primeiro treino na capital equatoriana para Libertadores
Time feminino do Palmeiras foi o primeiro entre os clubes brasileiros a chegar em Quito
Tamara Bolt descreve momento com a Amarelinha
Jogadora foi convocada por Arthur Elias para lateral-direita
Paulistão Feminino Sub 15: Guerreirinhas Grenasse se preparam para final em casa
Jogadoras mencionaram o orgulho de jogar no estádio local e chamam torcedores
Thais Lima compartilha objetivos após ser convocada para amistosos da seleção brasileira
Goleira foi destaque na Copa do Mundo Sub-20 e expressou satisfação em representar o Brasil
CBF lança projeto de olho na camisa 1
Equipe vai acompanhar eventos e jovens atletas que sonham em ser profissionais
Diálogo de Edina Alves com atletas em clássico chama a atenção; veja o vídeo
Árbitra mostrou firmeza nas decisões durante partida entre São Paulo X Santos no Paulistão Feminino
Isa Haas comemora partida da Amarelinha em Porto Alegre
Brasil enfrenta Argentina no estádio Beira-Rio no próximo sábado (10), às 16h30
Carlinha descreve momento com título e convocação
Goleira do São Paulo foi peça fundamental da conquista do Brasileirão Feminino
Seleção feminina se apresenta em Porto Alegre (RS) para amistoso contra a Argentina
Amarelinha enfrenta rivais no estádio Beira-Rio, na capital gaúcha, no próximo sábado (10)
Atacante Brendha projeta sequência de carreira
Joia da base do Flamengo foi peça fundamental da seleção na Copa do Mundo Feminina sub-20
FPF define partidas de play-in do Campeonato Paulista Feminino
Confrontos decidem equipes que enfrentam Ferroviária e Palmeiras na semifinal do torneio
Kings League negocia criação de liga feminina no Brasil
País é um dos principais mercados e primeira edição da competição é planejada para 2027
Ex-atacante Nildinha relembra trajetória no futebol feminino
História da ex-jogadora tem relatos de resiliência na modalidade