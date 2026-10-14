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Empresária que construiu império no futebol feminino é cotada para presidir a Fifa

Bilionária sul-coreana é proprietária de clubes como o OL Lyonnes e O London City Lionesses

Elas com a Bola|Do R7

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Michele Kang, bilionária que construiu império no futebol feminino, está entre as candidatas sondadas para a presidência da Fifa.


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