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Brasil garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17

Amarelinha empatou com a Polônia no tempo regular, mas se classificou nos penâltis

Elas com a Bola|Do R7

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A Seleção Brasileira feminina sub-17 garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo ao vencer a Polônia em uma partida emocionante realizada no Marrocos. O confronto terminou empatado por 3 a 3 no tempo regulamentar e foi decidido nos pênaltis.

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