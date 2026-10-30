Brasil garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17

A Seleção Brasileira feminina sub-17 garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo ao vencer a Polônia em uma partida emocionante realizada no Marrocos. O confronto terminou empatado por 3 a 3 no tempo regulamentar e foi decidido nos pênaltis.



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