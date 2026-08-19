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Natascha retorna após 1 ano e 3 meses fora por lesões no joelho

Goleira das Palestrinas retornou na partida contra o Juventude pelo Brasileirão Feminino

Elas com a Bola|Do R7

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Na semana passada, o Palmeiras anunciou o retorno da goleira Natascha após um longo período distante dos gramados.

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