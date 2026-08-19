Palmeiras recebe proposta por Pati Maldaner

A zagueira Pati Maldaner, jogadora do Palmeiras, recebeu uma proposta significativa para se transferir para o Al Qadsiah, da Arábia Saudita. A oferta é de US$ 800 mil (aproximadamente R$ 4,1 milhões na cotação atual).



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