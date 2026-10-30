Seleção feminina da Alemanha vai jogar amistoso no Rio de Janeiro

A seleção feminina de futebol da Alemanha encerra 2026 com duas partidas na América do Sul , em preparação para a Copa do Mundo Feminina, da FIFA , que ocorre ano que vem no Brasil. O primeiro jogo ocorre no dia 29 de novembro na cidade de La Plata, na Argentina , marcando a reinauguração do estádio único Diego Armando Maradona.





Depois, as alemãs enfrentam pela primeira vez na história a seleção peruana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro.

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