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Seleção feminina da Alemanha vai jogar amistoso no Rio de Janeiro

Equipe vem para a América do Sul como parte da preparação para a Copa do Mundo, ano que vem, no Brasil

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção feminina de futebol da Alemanha encerra 2026 com duas partidas na América do Sul, em preparação para a Copa do Mundo Feminina, da FIFA, que ocorre ano que vem no Brasil. O primeiro jogo ocorre no dia 29 de novembro na cidade de La Plata, na Argentina, marcando a reinauguração do estádio único Diego Armando Maradona.  


Depois, as alemãs enfrentam pela primeira vez na história a seleção peruana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro.  


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