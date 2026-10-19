Sul-africana escolhe Brasil para defender na Copa Feminina Sub-17
Indy é filha de mãe brasileira e está no Marrocos para a disputar o torneio pela seleção Amarelinha
Com raízes na África do Sul e na Dinamarca, Indy optou por representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-17, que começou neste domingo (18).
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