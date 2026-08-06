Filme brasileiro será lançado nos cinemas do Japão

A animação brasileira Eu e Meu Avô Nihonjin será lançado nos cinemas do Japão. Uma distribuidora adquiriu os direitos do filme para a exibição imediata no país.



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