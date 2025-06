Família compra porca para servir como refeição, fica com dó e decide adotá-la Devido ao convívio com pit bulls, o animal aprendeu a latir e conquistou de vez o coração dos Martins Record News|Laura Margutti*, do R7 27/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h51 ) twitter

Porca foi comprada para ser servida na Páscoa, mas virou xodó da família Martins Reprodução/ Record News

Em Terra Boa, no interior do Paraná, vive uma porca que faz parte de uma história inusitada de adoção. Danúbia Martins, sua tutora, compartilhou um vídeo em uma rede social em que revela que a adquiriu com a intenção de servi-la na Páscoa.

Porém, o apego falou mais alto e ela decidiu dar um novo destino ao animal: fazer parte da família. “Não tem nada mais lindo que um bichinho”, afirmou Danúbia em entrevista à RECORD NEWS.

A porca, que ganhou o nome de Peppa em referência à personagem do desenho infantil, logo virou o xodó dos Martins. E ela se integrou tanto aos dois pit bulls da família que aprendeu a latir.

A paixão pelos animais é uma tradição que começou com o pai de Danúbia, que faleceu alguns anos atrás. Para honrar sua memória, ela e sua filha continuaram adotando e proporcionando lar a diversos bichinhos.

A casa é movimentada, com uma verdadeira variedade de bichos: além dos pit bulls, outros três cachorros, seis gatos, um rato, um hamster, uma ovelha, um galo e diversos passarinhos completam o exótico mundo animal da família.

*Sob a supervisão de Júlia Ramos, editora do R7