Cadela viraliza nas redes sociais ao superar medo e aprender a andar de skate

Uma fotógrafa dos Estados Unidos viralizou na internet ao compartilhar todo o processo de treinamento de sua cadela para que ela aprendesse a andar de skate . Segundo ela, o principal desafio era encorajar o animal a perder o medo do equipamento.



O adestramento foi dividido em etapas e começou com a cadela colocando apenas uma das patas sobre a prancha. Com o tempo, o animal passou a se sentir mais confortável e, após um ano de treino, demonstrou domínio total da prática .