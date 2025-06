Uma porca criada com dois pit bulls no interior do Paraná surpreendeu a família com quem vive ao aprender a latir. O animal, que ganhou o nome de Peppa em homenagem ao desenho infantil, se integrou tanto à rotina dos cães que passou a imitá-los. Além de Peppa, o lar abriga outros bichinhos, incluindo gatos, um hamster, um galo e até um carneiro.