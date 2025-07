Críticas à demora na evacuação de camping durante enchente nos EUA Atraso de mais de uma hora resultou em tragédia com 27 mortes Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 14h05 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h05 ) twitter

Famílias das vítimas de enchentes nos EUA acusam demora na retirada de crianças em camping

Familiares das vítimas das enchentes nos Estados Unidos criticam o atraso na evacuação de um camping à beira de um rio que transbordou. Os alertas iniciais foram recebidos às 1h14 da manhã, mas a decisão de evacuar só foi tomada às 2h30. Durante esse intervalo, 27 pessoas morreram, incluindo o responsável pelo local.

A polícia está investigando para esclarecer as circunstâncias que levaram à tragédia. As famílias estão focadas no atraso da retirada das pessoas, principalmente das crianças presentes no camping.

