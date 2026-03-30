Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Acidente fatal confirma perigos da BR-365 em Minas Gerais

Na madrugada de sábado (28), uma mulher grávida e o bebê morreram num engavetamento com caminhões

Hora News|Do R7

  • Google News

Uma mulher grávida e o bebê que ela esperava morreram num engavetamento com caminhões em Minas Gerais. O estado foi o que mais registrou acidentes em rodovias no ano passado. O acidente aconteceu de madrugada na BR-365, na cidade de Patrocínio.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • acidente-de-transito
  • minas-gerais
  • morte
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.