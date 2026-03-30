Acidente fatal confirma perigos da BR-365 em Minas Gerais

Uma mulher grávida e o bebê que ela esperava morreram num engavetamento com caminhões em Minas Gerais. O estado foi o que mais registrou acidentes em rodovias no ano passado. O acidente aconteceu de madrugada na BR-365, na cidade de Patrocínio.



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