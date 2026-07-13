Caminhoneiros entram em greve nos principais portos

A categoria dos caminhoneiros de todo o Brasil iniciou uma greve nesta segunda-feira (13) em protesto pela votação do piso mínimo do frete, que corre o risco de perder a validade caso não seja avaliada pelos parlamentares ainda esta semana. A paralisação acontece nos principais portos do país e tem a previsão para durar até a próxima quarta-feira (15). No entanto, caso não haja um acordo, o período pode ser estendido. A previsão é que a medida provisória seja votada no Senado amanhã (14).



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