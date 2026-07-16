Homem sofre convulsão ao dirigir e causa acidente em SP

Um homem sofreu uma convulsão enquanto dirigia em São Paulo, resultando em um acidente que envolveu vários veículos. O incidente ocorreu quando o carro desgovernado atravessou um cruzamento e colidiu com outros automóveis antes de atingir uma motocicleta e bater contra um poste. Por pouco o veículo não atingiu pedestres ou invadiu um restaurante próximo.



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