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Homem sofre convulsão ao dirigir e causa acidente em SP

Motorista foi levado para o hospital e passa bem; outros dois ficaram feridos

News das 19h|Do R7

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Um homem sofreu uma convulsão enquanto dirigia em São Paulo, resultando em um acidente que envolveu vários veículos. O incidente ocorreu quando o carro desgovernado atravessou um cruzamento e colidiu com outros automóveis antes de atingir uma motocicleta e bater contra um poste. Por pouco o veículo não atingiu pedestres ou invadiu um restaurante próximo.

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