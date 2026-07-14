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Pacientes estão usando inteligência artificial junto com terapias

Associação Americana de Psicologia divulgou os dados de sua pesquisa sobre chatbots e saúde mental

Hora News|Do R7

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Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos aponta que cerca de um terço dos pacientes está utilizando inteligência artificial juntamente com a terapia tradicional.

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