Novas regras para publicidades de apostas on-line entram em vigor

As novas regras para a publicidade de apostas entram em vigor nesta sexta (17) no Brasil, obrigando todas as propagandas a incluírem advertências sobre os riscos do jogo, semelhante ao que é feito com cigarros e bebidas alcoólicas.



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