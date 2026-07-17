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Novas regras para publicidades de apostas on-line entram em vigor

Medida passou a valer nesta sexta (17); propagandas terão advertências com os malefícios

Hora News|Do R7

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As novas regras para a publicidade de apostas entram em vigor nesta sexta (17) no Brasil, obrigando todas as propagandas a incluírem advertências sobre os riscos do jogo, semelhante ao que é feito com cigarros e bebidas alcoólicas.

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