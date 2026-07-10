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Relatório de segurança aponta que 213 barragens estão em situação crítica

Em 2025, foram registrados 18 acidentes e 23 incidentes com barragens no país

Hora News|Do R7

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O relatório anual da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) sobre a segurança de barragens brasileiras revelou que 213 estruturas estão em estado crítico. O cenário mostra a importância do trabalho de fiscalização para prevenir novas tragédias.

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