Relatório de segurança aponta que 213 barragens estão em situação crítica

O relatório anual da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) sobre a segurança de barragens brasileiras revelou que 213 estruturas estão em estado crítico. O cenário mostra a importância do trabalho de fiscalização para prevenir novas tragédias.



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