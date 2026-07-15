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Chuvas torrenciais causam estragos em cidades russas

Pelo menos 18 municípios sofrem com as tempestades; moradores foram levados para abrigos

Hora News|Do R7

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A Rússia tem sofrido com danos graves devido às chuvas torrenciais na região. Até o momento, pelo menos 18 municípios estão lidando com os efeitos da tempestade.

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