Chuvas torrenciais causam estragos em cidades russas

A Rússia tem sofrido com danos graves devido às chuvas torrenciais na região. Até o momento, pelo menos 18 municípios estão lidando com os efeitos da tempestade.



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