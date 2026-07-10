Amazônia tem menor índice de desmatamento para o 1° semestre em uma década
Dados são do sistema de detecção de desmatamento em tempo real do Inpe
O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) divulgou que o desmatamento na Amazônia atingiu seu menor índice para um primeiro semestre em dez anos. Entre janeiro e junho, foram perdidos 1.295 quilômetros quadrados de vegetação nativa. No mesmo período, o Cerrado também apresentou redução no desmate, com uma área total de 3.142 quilômetros quadrados afetada — a mais baixa desde 2021.
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