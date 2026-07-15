Voluntários buscam corpos de familiares após terremoto

Miguel Baez é um dos muitos voluntários envolvidos nas operações de resgate na Venezuela após os recentes terremotos. Ele busca incansavelmente por sua mãe, irmão e sobrinha nos escombros de um prédio que desabou no distrito de Caraballeda, em La Guaira.



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