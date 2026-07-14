Canetas emagrecedoras ilegais entram no mercado brasileiro

As canetas emagrecedoras se tornaram o segundo produto mais apreendido pela alfândega de Foz do Iguaçu em 2026. No Brasil, esses medicamentos exigem prescrição médica por causa dos riscos à saúde e da alta taxa de falsificação. Recentemente, a Polícia Federal descobriu que, além das versões conhecidas dessas canetas, produtos com substâncias ainda não aprovadas pela Anvisa também estão sendo contrabandeados.



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