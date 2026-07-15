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Parque Nacional de Itatiaia registra a menor temperatura do ano

Na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, o frio foi tão intenso que um lago congelou

Hora News|Do R7

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O Parque Nacional de Itatiaia, na divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, registrou a menor temperatura do ano.

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