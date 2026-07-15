Parque Nacional de Itatiaia registra a menor temperatura do ano
Na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, o frio foi tão intenso que um lago congelou
O Parque Nacional de Itatiaia, na divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, registrou a menor temperatura do ano.
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