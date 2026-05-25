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Hugo Motta fala sobre o fim da escala 6x1 após reunião com Lula

Relatório será apresentado no fim da tarde desta segunda-feira (25) na Comissão Especial

Hora News|Do R7

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou avanços significativos na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa reduzir a jornada de trabalho no Brasil.

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