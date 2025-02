Aldeia inaugura o primeiro cinema em território indígena da Amazônia

Uma aldeia inaugurou, neste sábado (1), o primeiro cinema em território indígena da Amazônia. A unidade foi instalada no povoado de Inhaã-bé, na zona metropolitana de Manaus. O projeto Cine Aldeia, lançado em 2019, tornou-se um centro cultural para exibição de filmes e workshops. Thaís Kokama, cineasta indígena e líder do projeto, destaca importância de ser “protagonista da própria história” e que a motivação foi a impossibilidade das pessoas saírem da aldeia no período de estiagem, e também as crianças que não conseguem acesso fácil à cidade.



Na abertura, foram exibidos um documentário da cineasta e outros curta-metragens que mostram o talento dos indígenas. O Cine Aldeia é um dos projetos selecionados pelo concurso Prêmio Manaus Identidade Cultural - Audiovisual, por meio do apoio da Lei Paulo Gustavo . O objetivo principal é promover a inclusão cultural e fortalecer a identidade dos povos indígenas através do audiovisual.