Análise: crédito do trabalhador movimenta o mercado e impulsiona a economia

Em entrevista ao Hora News , a doutora em educação financeira Ana Rosa Vilches explica o novo modelo de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada e MEIs (Microempreendedores Individuais), que começou a valer nesta sexta-feira (21).



A especialista cita as vantagens do crédito do trabalhador — que incluem juros mais baixos que os de um empréstimo comum — e seu impacto na economia . “Nós estamos fazendo com que essa possibilidade de empréstimo aumente, levando mais valores, dinheiro ao mercado, para aumentar a questão do consumo e da economia”, diz.