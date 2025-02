Análise: Trump conhece mais a máquina administrativa e está cercado de aliados

Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos na próxima segunda-feira (20), em meio a expectativas sobre o posicionamento a ser adotado neste segundo mandato. A professora de relações internacionais Denilde Holzhacker, mestre em ciência política, comentou, em entrevista ao Hora News , os atos presidenciais já esperados para os primeiros dias de governo.



As áreas mais impactadas devem envolver a imigração , a economia e o comércio externo. Denilde também destacou as diferenças que devem ser vistas entre este Trump e o do primeiro mandato. “Ele conhece mais a máquina administrativa, está cercado de aliados que o defendem e tem uma percepção diferente das relações externas”, disse.



No entanto, segundo a especialista, o estilo de confrontação do presidente deve permanecer o mesmo. “O uso constante de situações que o posicionem no centro do debate o tempo todo, criar polêmicas exatamente para gerar uma percepção de que ele está no comando, todas essas táticas que a gente viu no primeiro mandato, vão estar presentes”, pontuou.