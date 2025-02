Bitcoin cai 8% nesta sexta-feira (28) e fica abaixo dos US$ 80 mil

O Bitcoin registrou queda na manhã desta sexta-feira (28), sendo cotado abaixo de US$ 80 mil (cerca de R$ 460 mil, na cotação atual). O ativo mantém uma tendência de desvalorização desde a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, em novembro de 2024.



Em 6 de novembro, o Bitcoin atingiu um recorde de US$ 109 mil (aproximadamente R$ 654 mil), impulsionado pela expectativa de que o governo Trump flexibilizasse o mercado de criptomoedas . Desde então, acumula sucessivas quedas e perdeu 25% do valor nas últimas seis semanas, principalmente devido ao temor de novas guerras comerciais dos Estados Unidos com outros países.