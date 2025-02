Brasil é o quinto país do mundo com mais funcionários em multinacionais

Segundo levantamento da Deel, empresa especializada em gestão de pessoas e folha de pagamento, o Brasil é o quinto país com mais funcionários empregados em multinacionais. O estudo aponta o crescimento de 46% na contratação de brasileiros por empresas internacionais, que pagam salários , em média, 75% mais altos do que salários oferecidos no país.



Os dados ainda mostram que o país que mais emprega brasileiros é os Estados Unidos, com 1,9 milhão de contratados.