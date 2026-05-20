Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

China anuncia negociação com os EUA para reduzir tarifas

Comunicado foi feito depois da visita de Donald Trump a Pequim

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

China e Estados Unidos retomam medidas de cooperação comercial em setores estratégicos. A mudança ocorre uma semana após a visita de Donald Trump a Pequim.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • Tarifas
  • donald-trump
  • xi-jinping

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.