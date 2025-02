Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostraram que o Brasil importou mais do que exportou produtos dos Estados Unidos desde 2009. Segundo o relatório, os norte-americanos têm um saldo positivo de mais de R$ 276,9 bilhões em relação aos brasileiros. Esse déficit comercial representa um cenário desfavorável para a economia nacional. Apesar do número ruim nos últimos 16 anos, no ano passado os números foram mais equilibrados, com um saldo negativo para o Brasil na ordem de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.