Chuvas persistentes em Minas Gerais aumentam risco de deslizamentos

As chuvas persistentes em Minas Gerais têm aumentado o risco de deslizamentos na região. O geólogo Marcelo Gramani, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, explicou que a topografia do estado contribui para esse tipo de ocorrência.



