Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Chuvas persistentes em Minas Gerais aumentam risco de deslizamentos

Várias pessoas seguem desaparecidas; trabalhos da Defesa Civil continuam em toda a região

Hora News|Do R7

  • Google News

As chuvas persistentes em Minas Gerais têm aumentado o risco de deslizamentos na região. O geólogo Marcelo Gramani, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, explicou que a topografia do estado contribui para esse tipo de ocorrência.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chuvas
  • Minas Gerais
  • deslizamento
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.