Cientistas registram rotina de ursos-pardos no Alasca

Câmeras foram colocadas no pescoço dos animais; objetivo é entender preparação para hibernação

Hora News|Do R7

Cientistas instalaram câmeras no pescoço de 12 ursos no Alasca, Estados Unidos, em um esforço para estudar suas rotinas e hábitos alimentares.

