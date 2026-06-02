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Lula fala sobre relação com os Estados Unidos durante evento em Goiás

Governo americano anunciou uma possível taxa extra de 25% sobre produtos brasileiros

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, durante evento em Goiás nesta terça-feira (2), sobre o anúncio dos Estados Unidos de uma possível taxa extra de 25% sobre produtos brasileiros.

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