Lula fala sobre relação com os Estados Unidos durante evento em Goiás

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, durante evento em Goiás nesta terça-feira (2), sobre o anúncio dos Estados Unidos de uma possível taxa extra de 25% sobre produtos brasileiros.



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