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Pescadores são resgatados por surfista em Peruíbe (SP)

Homens caíram longe da embarcação depois de uma forte onda

Hora News|Do R7

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Dois pescadores foram resgatados por um surfista após o barco em que estavam virar devido a uma onda forte em Peruíbe, litoral de São Paulo.

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