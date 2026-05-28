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São Paulo alerta para vacinação após caso confirmado de febre amarela

Doença presente em macaco, em Santo André (SP), indica a circulação do vírus e risco de transmissão

Hora News|Do R7

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O governo de São Paulo reforçou a campanha de vacinação contra a febre amarela no ABC Paulista após a confirmação da doença em um macaco em Santo André.

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