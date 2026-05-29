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Lula anuncia investimentos da Petrobras

Recursos de R$ 72,5 bilhões devem gerar 28 mil empregos diretos e indiretos

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia, nesta sexta-feira (29), investimentos da Petrobras no estado do Sergipe.

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