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Lula anuncia mais de R$ 2 bilhões em investimentos da Petrobras no Amazonas

Projeto prevê 18 novas barcaças e repasse de bilhões de reais em Urucu

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (27), um investimento de mais de R$ 2,8 bilhões pela Petrobras no estado do Amazonas.

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