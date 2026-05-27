Lula anuncia mais de R$ 2 bilhões em investimentos da Petrobras no Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (27), um investimento de mais de R$ 2,8 bilhões pela Petrobras no estado do Amazonas.



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