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Comissão especial vota nesta quarta (27) relatório do fim da escala 6x1

Texto pode ir para o plenário ainda hoje; PEC precisa de 308 votos na Câmara para ser aprovado

Hora News|Do R7

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A comissão especial da Câmara dos Deputados analisa, nesta quarta-feira (27), a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa eliminar a escala de trabalho 6x1.

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