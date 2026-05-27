Comissão especial vota nesta quarta (27) relatório do fim da escala 6x1

A comissão especial da Câmara dos Deputados analisa, nesta quarta-feira (27), a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa eliminar a escala de trabalho 6x1.



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