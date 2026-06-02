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Autoridades falam após reunião sobre tarifaço dos EUA

Governo americano concluiu uma investigação sobre as práticas comerciais brasileiras

Hora News|Do R7

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O vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, falaram com a imprensa depois de uma reunião emergencial sobre a possibilidade de uma taxação de 25% do governo americano sobre os produtos brasileiros.

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