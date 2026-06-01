Caso suspeito de ebola em São Paulo é descartado após exames

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo descartou oficialmente nesta segunda-feira (1º) a suspeita de vírus de ebola em um paciente de 37 anos internado a capital paulista. A confirmação veio após análises em laboratório terem sido realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz.



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