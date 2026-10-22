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Colisão entre van e carro deixa 23 feridos na Bahia

Segundo a PM, coletivo bateu na traseira do veículo, que depois atingiu o muro de uma casa

Hora News|Do R7

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Um acidente envolvendo uma van e um carro deixou 23 pessoas feridas na cidade de Planalto, no sudoeste da Bahia.

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