‘Crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar sua ação’, diz Haddad sobre operação contra o PCC
Megaoperação deflagrou esquema criminoso que comandava postos, lavava bilhões de reais e adulterava combustíveis
Durante entrevista coletiva realizada em Brasília, nesta quinta-feira (28), sobre a megaoperação que desarticulou um esquema bilionário do PCC (Primeiro Comando da Capital), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a necessidade da união entre a Polícia Federal e a Receita Federal para localizar crimes organizados.
“Contra o crime organizado, é preciso haver resposta organizada. E não há outra forma de dar uma resposta organizada sem a colaboração de todos os agentes envolvidos”, ressaltou Haddad ao afirmar que o "Estado tem que sofisticar sua ação" para combater a sofisticação de organizações criminosas.
Últimas