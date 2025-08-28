‘Crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar sua ação’, diz Haddad sobre operação contra o PCC

Durante entrevista coletiva realizada em Brasília, nesta quinta-feira (28), sobre a megaoperação que desarticulou um esquema bilionário do PCC (Primeiro Comando da Capital), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a necessidade da união entre a Polícia Federal e a Receita Federal para localizar crimes organizados.



“Contra o crime organizado, é preciso haver resposta organizada. E não há outra forma de dar uma resposta organizada sem a colaboração de todos os agentes envolvidos”, ressaltou Haddad ao afirmar que o "Estado tem que sofisticar sua ação" para combater a sofisticação de organizações criminosas.