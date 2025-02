‘Defesa da democracia uniu o Senado em momento de negacionismo’, diz Pacheco

Em última entrevista coletiva como presidente do Senado , Rodrigo Pacheco (PSD-MG) apontou a defesa da democracia como o maior legado de sua gestão. “O que deve mais nos orgulhar, sem dúvida alguma, é a defesa que o Senado fez da democracia do Brasil”, afirmou.



“A defesa da democracia foi uma tônica que fez com que o Senado se unisse em um momento de negacionismo, de ataques antidemocráticos, de negação à obviedade de que a democracia deve ser garantida no Brasil”, completou.



Neste sábado (1º), serão escolhidos os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados . O senador Davi Alcolumbre (União-AP) e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) são os favoritos para assumirem as respectivas casas.