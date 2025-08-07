Empréstimo é o segundo fator de inadimplência no Brasil; veja como não se endividar

A CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) realizaram uma pesquisa em conjunto que revelou que os empréstimos se tornaram o segundo fator que mais tem influenciado os inadimplentes, reconhecidos como pessoas ou empresas que não cumprem suas obrigações financeiras, como pagar dívidas dentro dos prazos estabelecidos. O primeiro é o cartão de crédito.



Durante a realização da pesquisa, os consumidores inadimplentes foram escutados por mais de três meses em todas as regiões do Brasil, e foi constatado que 16% deles se endividaram com os empréstimos. Outro estudo mostrou que 23% recorreram ao empréstimo pessoal e 14% ao chamado consignado, modalidade de empréstimo em que a prestação é descontada diretamente do salário, da aposentadoria ou da pensão pela fonte pagadora.



O educador financeiro Renan Diego explicou em entrevista para o Hora News que, caso haja a oportunidade e a necessidade do uso de um empréstimo consignado, o indivíduo deve compreender que o dinheiro que será utilizado tem aplicação de taxas e, por isso, apenas a quantia devida deve ser resgatada, para que o endividado não tenha outros problemas financeiros no futuro.



Além disso, o especialista alerta sobre a preparação orçamentária mensal, a fim de organizar as parcelas e não precisar cortar despesas necessárias dentro de casa. Veja!