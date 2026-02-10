Logo R7.com
Estudo diz que redução da escala 6x1 é economicamente possível

Mudança teria um custo similar ao de reajustes históricos do salário mínimo

Hora News|Do R7

Analista vê que medida pode ser benéfica, mas falta de planejamento e de estudos práticos aumenta possibilidades de crise.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

